Haberler Yaşam Haberleri Yapay zekadan Telegram’a dev darbe: Zehir tacirlerini ‘Avcı’ yakaladı! 110 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:23 Son Güncelleme: 17.07.2026 09:39

Yapay zekadan Telegram’a dev darbe: Zehir tacirlerini ‘Avcı’ yakaladı! 110 gözaltı

İstanbul Narkotik Masası, “Avcı” adlı yapay zeka destekli analiz programıyla yapılan tespitler sonrası Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 110 zehir tacirini operasyonla gözaltına aldı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Yapay zekadan Telegram’a dev darbe: Zehir tacirlerini ‘Avcı’ yakaladı! 110 gözaltı
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Zehir tacirlerine yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen titiz çalışmalarda; "Telegram" isimli iletişim platformu üzerinden "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmam" suçunu işleyen kişiler tespit edildi. Uyuşturucu madde satıcıları ve faaliyetleri, İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nce deşifre edildi.

Operasyonda "Avcı" adlı yapay zeka destekli analiz uygulaması üzerinden yapılan detaylı analizler de kullanıldı.

65 TELEGRAM KANALI KAPATILDI

Yapılan analizlerle çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi. Düzenlenen Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyonlarda 110 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında tespit edilen 65 farklı Telegram grup ve kanalına ilişkin erişimin engellenmesi ve kapatılmasına yönelik harekete geçildi. Söz konusu grup ve kanallar operasyonla eş zamanlı olarak erişime kapatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TELEGRAM #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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