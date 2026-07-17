Yapay zekadan Telegram’a dev darbe: Zehir tacirlerini ‘Avcı’ yakaladı! 110 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen titiz çalışmalarda; "Telegram" isimli iletişim platformu üzerinden "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmam" suçunu işleyen kişiler tespit edildi. Uyuşturucu madde satıcıları ve faaliyetleri, İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nce deşifre edildi.