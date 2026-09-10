Yapay zekâyı kopyalayan değil sorgulayan nesil

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2025) sonuçları, küresel öğrenme kayıplarının aksine Türkiye'nin üç temel alanda da puanını artırdığını ortaya koydu. Fen ve okumada OECD ortalamasını aşan, matematikte ise eşitleyen Türkiye, özellikle yapay zekâ okuryazarlığı verileriyle küresel ölçekte dikkat çekti. Rapora göre Türk öğrencilerin %52,4'ü yapay zekâyı öğrenme amaçlı kullanırken %68,1'i üretilen bilgiyi sorgulamayı öğrendiğini belirtti. Bu oranlarla Türkiye, sırasıyla %45,5 ve %62,6 olan OECD ortalamalarını geride bıraktı. Dijital cihazlardan kaynaklı dikkat dağınıklığı yaşamayan Türk öğrencilerin oranı ise %62,5 ile OECD'nin oldukça üzerinde yer aldı.

Sonuçları değerlendiren Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, asıl belirleyici unsurun teknoloji kullanım biçimi olduğunu vurgulayarak "Öğrencilerimizin yarısından fazlası yapay zekâ araçlarını en az haftada bir kez öğrenmeye yardımcı olması amacıyla kullanıyor. Bu oran OECD ortalamasının üzerinde. Daha da önemlisi, öğrencilerimizin büyük bir bölümü derslerde yapay zekâ tarafından üretilen bilginin doğruluğunu sorgulamayı öğrendiğini belirtiyor. Bu göstergede de Türkiye OECD ortalamasının üzerinde yer alıyor. Bu veriler bize eğitimde yapay zekâ tartışmasını yalnızca 'Ne kadar kullanılıyor?' sorusuyla sınırlamamak gerektiğini gösteriyor. Asıl belirleyici olan, öğrencinin yapay zekâyı hangi amaçla kullandığı ve üretilen bilgiyi değerlendirme becerisine sahip olup olmadığı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör