Haberler Yaşam Haberleri YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım 2022 Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum, sorun mu var, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 1.11.2022 11:35 Son Güncelleme: 1.11.2022 11:47

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım 2022 Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Yapı Kredi çöktü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler, Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapmaya çalıştıklarında sorunla karşılaştı. Konu ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Erişim sorunu yaşayan binlerce kullanıcı, müşteri hizmetleri üzerinden destek almaya çalışıyor. Peki, Yapı Kredi çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır? İşte detaylar...

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım 2022 Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Yapı Kredi çöktü mü sorusu gündemde... Yapı Kredi mobil uygulaması ile ilgili binlerce müşteri, sabah saatleriyle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar, kurumdan gelecek resmi açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ise "Yapı Kredi uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, sosyal medyada bir süredir uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte Yapı Kredi erişim sorunu son durum.

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Yapı Kredi'nin mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı.

1 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Yapı Kredi'den konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

YAPI KREDİ'DEN BİLGİLENDİRME!

DownDetector'e birçok rapor girilmesinin ardından Yapı Kredi'nin mobil uygulamasından bilgilendirme yapıldı:

"Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."

YAPI KREDİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 0 444 / 0850 222 0 444 Bireysel Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden tüm bankacılık işlemlerinizi zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım 2022 Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum, sorun mu var, ne zaman düzelecek?
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