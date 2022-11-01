Yapı Kredi çöktü mü sorusu gündemde... Yapı Kredi mobil uygulaması ile ilgili binlerce müşteri, sabah saatleriyle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar, kurumdan gelecek resmi açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ise "Yapı Kredi uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, sosyal medyada bir süredir uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte Yapı Kredi erişim sorunu son durum.