Yapmayın çocuklar!

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarının önüne geçmek için teyakkuza geçti. Yüreğir İlçesine bağlı Ege Bağatur Bulvarı'nda denetim yapan ekipler, kanallarda yüzen çocuk ve gençleri kıyıya çıkarıp boğulma tehlikesine karşı uyardı. Ekipler, sulama kanallarındaki tehlikeleri içeren ve boğulmalarda uygulanacak ilk yardım konusunda bilgilendirmeler bulunan broşürler dağıttı. Polis, dron ile bölgedeki vatandaşlara sulama kanallarında yüzmenin tehlikeli olduğu yönünde anonslu uyarı da yaptı.

25 BİN 942 TL CEZA KESİLDİ

Polis memurları, çocuk ve gençlere, "Bizim için değerlisiniz, genç yaşta acı yaşamayın. Annenizi, babanızı üzmeyin. Bu konuda sulama kanallarına girenleri de uyarın" dedi. Ekipler 15 yaş ve üzerindekilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. Gün boyu gerçekleşen denetimlerde 7 kişiye toplam 25 bin 942 TL para cezası kesildi. Sudan çıkarılan çocuklardan biri "Burada yüzmek çok güzel. Ağabeyimin arkadaşı burada boğulma tehlikesi geçirdi. O yüzmeyi bilmiyordu. Korkunun ecele faydası olmaz. Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz" diye konuştu. Başka bir çocuk ise "Evden havuza gideceğimizi söyleyerek çıkıp, buraya geliyoruz" dedi.