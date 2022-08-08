Yaprak Dökümü neden yok, kaldırıldı mı? 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün var mı yok mu?

Yaprak Dökümü neden yok sorusu Kanal D yayın akışı ile birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tekrar bölümü ile ekranlara gelen dizi öğle saatlerinde izleyicisi ile buluşuyordu. Bugün yayın akışında görülmeyen dizi için sorgulamalar başladı. 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün neden yok, kaldırıl mı? İşte merak edilenler…
YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?
Normalde her gün saat 11'de ekranlara gelen dizi bugün TV yayın akışında aynı saatte görülmedi.
Dizinin yayın saati değiştirildi.
Buna göre dizi saat 13.00'de ekranlara gelmeye devam ediyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI 8 AĞUSTOS 2022
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)
22:15 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
00:30 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)
02:10 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
03:45 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı