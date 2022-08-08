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Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:54

Yaprak Dökümü neden yok, kaldırıldı mı? 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün var mı yok mu?

Türk dizi klasikleri arasında yer alan Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyordu. 8 Ağustos 2022 Kanal D yayın akışı listesinde diziyi göremeyenler araştırmalara başladı. “Yaprak Dökümü neden yok, kaldırıldı mı” soruları yanıt arıyor. Peki, Yaprak Dökümü bugün neden yok? İşte yanıtlar…

Yaprak Dökümü neden yok, kaldırıldı mı? 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün var mı yok mu?

Yaprak Dökümü neden yok sorusu Kanal D yayın akışı ile birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tekrar bölümü ile ekranlara gelen dizi öğle saatlerinde izleyicisi ile buluşuyordu. Bugün yayın akışında görülmeyen dizi için sorgulamalar başladı. 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün neden yok, kaldırıl mı? İşte merak edilenler…

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Normalde her gün saat 11'de ekranlara gelen dizi bugün TV yayın akışında aynı saatte görülmedi.

Dizinin yayın saati değiştirildi.

Buna göre dizi saat 13.00'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 8 AĞUSTOS 2022

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)

22:15 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)

00:30 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)

02:10 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)

03:45 Magazin D Yaz

04:30 Bodrum Masalı

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Yaprak Dökümü neden yok, kaldırıldı mı? 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün var mı yok mu?
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