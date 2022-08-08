Yaprak Dökümü neden yok, kaldırıldı mı? 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün var mı yok mu?

Yaprak Dökümü neden yok sorusu Kanal D yayın akışı ile birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tekrar bölümü ile ekranlara gelen dizi öğle saatlerinde izleyicisi ile buluşuyordu. Bugün yayın akışında görülmeyen dizi için sorgulamalar başladı. 8 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Yaprak Dökümü bugün neden yok, kaldırıl mı? İşte merak edilenler…