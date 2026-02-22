Yardım etmek istedi 6 yerinden bıçaklandı

Bağcılar
'da 18 yaş altı bir grubun darp ettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oguzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı.
Olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde metro istasyonu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaş altı kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak tokat atıp darp etmeye başladı. Olay yerinde bulunan Oğuzhan ve Taha Çöpür kardeşler, çocukları kavga etmemeleri konusunda uyardı. Darp edilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey-kardeş ile kalabalık grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçakladı.
AİLEYİ TEHDİT ETTİLER
Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Çöpür'ün tedavisi evde sürerken, ailenin tehdit mesajları aldığı iddia edildi. Aile, şikayetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu öne sürdü.
Aldığı bıçak darbeleri sonucunda karnına onlarca dikiş atılan talihsiz genç, "Aile olarak şu an korkuyoruz" şeklinde konuştu. Baba Fevzi Çöpür, "İnsan olan birisi, orada yardım eden hiç tanımadığı birisini delik deşik etmez. Bunlar insan bile değil. O gün çocuklarımın doğum günüydü. Doğum günlerini akşam kutlayacaktık. İkisi de aynı gün doğdular. Perişan durumdayız" ifadesini kullandı.