Yardım için durdu hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de önceki gece meydana gelen trafik kazasını görüp yardım için duran T.E.'nin eşi Ece Hazal Erol başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, önceki gece saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan sürücü M.A.A., havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından, C.R.A.'nın kullandığı araca çarptı. Bu kazayı gören A.K.Y. ve T.E. de araçlarıyla yardım için durdular. T.E.'nin aracında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ve ilk kazadan yara almadan kurtulan C.R.A.'nın aracında yolcu olarak bulunan S.A. isimli kadın ve G.Y.Y.'ye yolda dikilirlerken hızla gelen Ö.F.Ç.'nin kulandığı araç çarptı. Ece Hazal Erol olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan S.A. ve sürücü Ö.F.Ç. de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İlk kontrollerde sürücülerin alkollü olmadıkları belirlenirken kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.