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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Yardım seferberliği tam gaz sürüyor

Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak’tan Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen illere yardımlar tüm hızıyla devam ediyor

Yardım seferberliği tam gaz sürüyor
Düzce Üniversitesince (DÜ) başlatılan "Bir Destek de Sen Ol" kampanyası kapsamında toplanan 315 bin 210 lira, AFAD'ın hesabına yatırıldı. Ayrıca, kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve hijyen malzemeleri, bebek maması ile dayanıklı kuru bakliyat ürünlerinden oluşan 2 TIR ihtiyaç malzemesi, 3 TIR yakacak odun ve 1 TIR su bölgeye sevk edildi. Tıbbi malzemelerden oluşan 2 tam donanımlı ambulans ile hekim, hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli (gassal, büro personeli, hasta bakım) olmak üzere 33 personel, bölgeye görevlendirildi.
ZONGULDAK: Zonguldak Valiliği, 126 araç, iş makinesi ve pikapın yanı sıra 507 personelin deprem bölgesinde görevlendirildiğini bildirdi. Ayrıca bugüne kadar kentten 322 TIR ve kamyon ile temel gıda, çeşitli ihtiyaç malzemesi, 25 vagon odun-kömür ile bir vagon ihtiyaç malzemesi bölgeye sevk edildi.
KOCAELI: Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından bölgede yaraları sarmak için çalışmalara başlayan ekipler, yaşamın normalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediyenin iştiraklerinden Antikkapı'nın bölgede kurduğu kalıcı mutfağa giren depremzede kadınlar, Hatay'ın meşhur ıspanaklı gözlemesinden yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da ziyaret ettiği kadınlar, belediyeye sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.
SAKARYA: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, bölgeye gönderilen 30 konteynerin ardından hafta sonu da 5 TIR su takviyesinde bulunuldu. AA

ÇANAKKALE RUHUYLA YANLARINDAYIZ
17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya halkı depremzedeler için çırpınıyor. Adapazarı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay yardım merkezlerine akın eden halk, depremin ilk gününden beri yardımı sürdürüyor. Adapazarı'nda 1943, 1967 ve 1999 depremlerini yaşayan 73 yaşındaki Sabahat Karapınar, zor taşıdığı bir koli suyu Kızılay'a teslim etti. Sabahat Nine, "Biz Çanakkale ruhuyla depremzedelerin yanındayız. Kalbimiz onlar için atıyor" dedi. Hüseyin CUMALI / SAKARYA

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Yardım seferberliği tam gaz sürüyor
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