Yardıma çağırdı boğazından bıçakladı

Tekirdağ'da İ.Ş. (14), çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu Rabia Yeşil'i (25), boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş. adlı erkek çocuğu, evde yalnız başınayken komşusu 1 çocuk annesi Rabia Yeşil'i, çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdı. Bunun üzerine eve giden Yeşil, çamaşır makinesi ile ilgilenirken bu sırada İ.Ş., üzerinde taşıdığı bıçak ile boğazından bıçaklayıp üzerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunu alarak kaçtı. Rabia Yeşil'in seslerini duyan diğer komşular, kanlar içinde buldukları kadını kendi imkânları ile hastaneye götürdü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan İ.Ş.'yi yakaladı. Polis, daha sonra İ.Ş.,'ye yardım ettiği gerekçesiyle A.K. ve İ.Ş.'yi de gözaltına aldı.