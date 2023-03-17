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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Yaren leylek, dostunu unutmadı

Eşi Nazlı ile Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç’a gelen Yaren, balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak geleneksel pozunu verdi

Yaren leylek, dostunu unutmadı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 12'nci yılında da gelerek kendisini bekleyenlerin gözlerini yollarda bırakmadı. Yaren ile eşi Nazlı'nın gelişi, sevenlerini mutlu etti. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesi ile tanınan Yaren leylek, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşarak Yılmaz'ın kayığına kondu. Kayığında Yaren'le geleneksel pozunu veren Yılmaz, "Ayın 6'sından 15'ine kadar öldüm öldüm dirildim. Şükürler olsun geçen yıl geldiği tarihten 11 gün sonra döndü. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim" dedi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de "Kar ile karşılaşmamak için geciktiğini düşündük. Yaşı da var, ondan da korktuk, gelememe ihtimali var. Her sene bu ihtimalle uğurluyoruz onu. Tüyü kadar ömrü olsun" diye konuştu. AA

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Yaren leylek, dostunu unutmadı
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