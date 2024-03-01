Haberler Yaşam Haberleri Yaren Leylek sürpriz yaptı! Belgesellere konu olan dostlukta 13’ncü buluşma
Giriş Tarihi: 1.3.2024 11:32 Son Güncelleme: 1.3.2024 11:37

Yaren Leylek sürpriz yaptı! Belgesellere konu olan dostlukta 13’ncü buluşma

Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle belgesellere konu olan Yaren Leylek, 13’ncü yılda da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Yaren Leyleğin geçen senelere nazaran bu sene daha erken gelmesi dikkat çekti.

AYHAN FİDAN
Yaren Leylek sürpriz yaptı! Belgesellere konu olan dostlukta 13’ncü buluşma

Bursa'nın Karacabey ilçesinde göçten dönerek Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayağına konan Yaren Leylek, bu kez beklenenden erken geldi.

Yaren Leylek geçen yıl Adem Amca ile 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise erken dönerek, 1 Mart itibariyle Adem Amca'nın kayığına konan Yaren Leylek ile Adem Amca, 13'ncü kez buluştu. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor.

BÖLGE TURİZMİNE KATKISI BÜYÜK

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın belgesellere konu olan masalsı hikayesi, bölgede turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Ziyaretçiler arasında, Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Yaren Leylek sürpriz yaptı! Belgesellere konu olan dostlukta 13’ncü buluşma
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