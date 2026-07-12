Yargı camiasının adını kullanarak 100 bin dolar istedi: Seri numaraları alınmış parayı alırken suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da, haklarında soruşturma ya da açılmış dava bulunan kişilere kentte yargı mensupları üzerinde etkili olduğunu iddia ederek, yürütülen soruşturma ve dava dosyalarını kapattırabileceğini vaat eden bir kişi hakkında çalışma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla söz konusu hakkında fiziki ve teknik takip başlatıldı. Müştekilerden toplam 100 bin ABD doları talep ettiği ifade edilen söz konusu şahıs, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

PARALARIN SERİ NUMARALARI ALINDI

Seri numaraları önceden kaydedilen 40 bin ABD doları, müşteki tarafından şüpheliye teslim edildi. Parayı teslim aldığı sırada harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada seri numaraları önceden belirlenen 40 bin dolar ele geçirilirken, paraya delil olarak el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin aynı yöntemle başka kişileri de mağdur edip etmediği, olayla bağlantılı başka şüphelilerin bulunup bulunmadığı ve mağdur sayısının artıp artmayacağı araştırılıyor.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞA UYARI

Yetkililer, kamu görevlileri ve yargı mensuplarının isimlerini kullanarak menfaat sağlamaya çalışan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, herhangi bir soruşturma veya dava dosyasını para karşılığında kapattırabileceğini iddia eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları istendi.