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Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:47

Yargı camiasının adını kullanarak 100 bin dolar istedi: Seri numaraları alınmış parayı alırken suçüstü yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcısı ile bazı hâkim ve cumhuriyet savcılarının isimlerini kullanarak adli soruşturmaları kapattırabileceğini öne sürüp vatandaşlardan para talep ettiği iddia edilen şüpheli, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Söz konusu kişi seri numaraları alınmış 40 bin dolar ile birlikte gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yargı camiasının adını kullanarak 100 bin dolar istedi: Seri numaraları alınmış parayı alırken suçüstü yakalandı
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Diyarbakır'da, haklarında soruşturma ya da açılmış dava bulunan kişilere kentte yargı mensupları üzerinde etkili olduğunu iddia ederek, yürütülen soruşturma ve dava dosyalarını kapattırabileceğini vaat eden bir kişi hakkında çalışma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla söz konusu hakkında fiziki ve teknik takip başlatıldı. Müştekilerden toplam 100 bin ABD doları talep ettiği ifade edilen söz konusu şahıs, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

PARALARIN SERİ NUMARALARI ALINDI

Seri numaraları önceden kaydedilen 40 bin ABD doları, müşteki tarafından şüpheliye teslim edildi. Parayı teslim aldığı sırada harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada seri numaraları önceden belirlenen 40 bin dolar ele geçirilirken, paraya delil olarak el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin aynı yöntemle başka kişileri de mağdur edip etmediği, olayla bağlantılı başka şüphelilerin bulunup bulunmadığı ve mağdur sayısının artıp artmayacağı araştırılıyor.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞA UYARI

Yetkililer, kamu görevlileri ve yargı mensuplarının isimlerini kullanarak menfaat sağlamaya çalışan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, herhangi bir soruşturma veya dava dosyasını para karşılığında kapattırabileceğini iddia eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları istendi.

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