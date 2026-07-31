Yargı geçit vermedi

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl mayıs ayında hizmete açılan ve davalık olan akaryakıt istasyonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 30 yıl boyunca özel firmalara kiralanan, son 1 yıldır atıl durumda kalan belediye şirketi KARBEL AŞ'ye ait akaryakıt istasyonu Başkan Helil Kınay'ın öncülüğünde yeniden düzenlenerek Karabağlar Belediyesi bünyesinde hizmete açılmıştı. Kentin göbeğinde parkın içine yapılan akaryakıt istasyonu konumu ve kullanımı açısından davalık oldu. İstasyonunun açılışında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilk yakıt dolumunu kendi makam aracına yaparken, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de istasyona gelerek aracına yakıt almıştı. İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran yakındaki başka bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi. Karabağlar Belediyesi yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, yerel mahkeme tarafından alınan kararın yasalara ve usule uygun olduğuna belirtip itirazları reddedip karanın onanmasına karar verdi. Başkan Kınay, mühürlenen benzin istasyonunu yıkmak ve orayı imarda göründüğü gibi yeşil alana katmak zorunda kalacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör