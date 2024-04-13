Yargı yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile Yargı 89. Bölüm ne zaman?

Yargı 89. Bölüm ile gündemde. En son 88. Bölümü ile izleyenleriyle buluşan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. 2 hafta ekranlara gelmeyen Yargı'nın son bölümünde Ilgaz emniyettekiler ile birlikte Tuğçe'nin olay yerini bulmuş, detayların peşine düşmüştü. Peki, Yargı yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? İşte, 14 Nisan Kanal D yayın akışı!
YARGI BU HAFTA (PAZAR) VAR MI, YOK MU?
Kanal D dizisi Yargı, her Pazar akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak sevilen dizi iki hafta yayına gelemedi.
Bu hafta Yargı yeni bölümüyle "14 Nisan Pazar akşamı Kanal D'de!"
Yargı 89. Bölüm Özeti
Ceylin, Ilgaz ve emniyette beraberindekiler Tuğçe'nin tehlike altında olduğunu düşünüp hastaneye koşturmuşlardır. Tuğçe'nin en yakınına kadar sızabilen, hiç bilmedikleri suçlu ile burun buruna gelmeleri an meselesidir.
Emniyet, tüm birimleriyle birlikte meslektaşları Tuğçe için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Diğer taraftan Eren, Efe ile iş birliğinden de aldığı güçle, gözünü karartıp sonuna kadar gitmeye kararlıdır. Bu serüveninde beklenmedik, yepyeni müttefikler onunla birlikte olaya dahil olacaktır.
Depresyondan hızlıca çıkan Yekta için yüzleşmesi gereken iki kişi vardır; İclal ve Laçin… Yekta İclal ile arasındaki buzları eritmeye çalışırken, Laçin tarafından bir karşı atakla planlarında değişikliğe gidecektir. Osman Zümrüt ile hayalindeki yola doğru usulca meylederken, Aylin de kendi imkanları ile Zümrüt'ün peşindedir.
Tuğçe'nin başına gelenleri aydınlatmak ve sorumluları yakalamak için epey yol kat eden Ceylin ve Ilgaz'ı, olayla bağlantılı cinayetler tek bir kişiye ister istemez yönlendirmiştir; Eren… Ceylin ve Ilgaz'ı en yakın arkadaşları üzerinden büyük bir sorgulama beklemektedir.