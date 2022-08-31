Haberler Yaşam Haberleri Yargıdan TOGO İkiz Kuleleri kararı
Giriş Tarihi: 31.8.2022 09:27 Son Güncelleme: 31.8.2022 10:04

Yargıdan TOGO İkiz Kuleleri kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'nin yıkım kararının hukuksuz olduğu belgelendi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, kulelerin yıkılmasının telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte olduğunu, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Yargıdan TOGO İkiz Kuleleri kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni; 30 Haziran 2022 tarih ve 1807/2127 sayılı kararıyla TOGO İkiz Kuleleri'nin yıkım kararına karar verdi. CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün, kararın hukuka aykırı olduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istedi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Sinan Aygün'ün talebini haklı buldu ve kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararda; dava konusu işlemin yapıların yıkılmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunmasına dikkat çekildi. Kararda, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 30 gün süre tanınmasına hükmedildi.

TOGO İKİZ KULELERİ'Nİ MÜHÜRLEMESİ VE RUHSATLARININ İPTALİ KARARLARI DA HUKUKSUZ

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti. Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi bankada? Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL sınırında!
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih yapma ekranı açıldı mı?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile ÖSYM AİS ek tercih yapma ekranı açıldı mı? YKS ek tercih ne zaman başlıyor?
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj
Ünlü oyuncu memleketine yerleşti fındık topluyor
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 GSB personel işçi alımı kura çekimi ve isim listesi geldi mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıdan TOGO İkiz Kuleleri kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA