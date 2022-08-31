Yargıdan TOGO İkiz Kuleleri kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni; 30 Haziran 2022 tarih ve 1807/2127 sayılı kararıyla TOGO İkiz Kuleleri'nin yıkım kararına karar verdi. CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün, kararın hukuka aykırı olduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istedi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Sinan Aygün'ün talebini haklı buldu ve kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararda; dava konusu işlemin yapıların yıkılmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunmasına dikkat çekildi. Kararda, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 30 gün süre tanınmasına hükmedildi.

TOGO İKİZ KULELERİ'Nİ MÜHÜRLEMESİ VE RUHSATLARININ İPTALİ KARARLARI DA HUKUKSUZ

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti. Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.