Yargıtay Ceza Genel Kurulu onadı: Eski Savcı Sarıoğlu’na 2 yıl 6 ay hapis

Erzurum'da 2016 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilirdi. Soruşturma sürecinde dönemin Erzurum Cumhuriyet Savcısı Faruk Sarıoğlu'nun da adı dosyaya girdi. Sarıoğlu, dosyanın taraflarıyla bağlantılı avukatlarla görüştü ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısıyla bir araya gelerek bazı şüpheliler lehine taleplerde bulundu. Ancak soruşturma savcısının bu talepleri reddederek durumu yetkili makamlara bildirmesi üzerine olay yargıya taşındı.

TEŞEBBÜS DENDİ CEZA İNDİ

İlk derece mahkemesi sıfatıyla dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Faruk Sarıoğlu'nun "rüşvet" suçunu işlediğine karar verdi. Daire, Sarıoğlu'nu 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Ancak eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilerek ceza yarı oranında azaltılıp 3 yıla indirildi. Mahkeme, sanığın kişisel durumu, geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de göz önünde bulundurarak takdiri indirim uyguladı ve sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR ONANDI

Karar, temyiz incelemesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine taşındı. Dosyayı değerlendiren Kurul, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Bu kararla birlikte, eski savcı Faruk Sarıoğlu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında rüşvet suçundan verilen hükmü kesinleşti.