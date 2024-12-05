Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay Cumhuriyet Bassavcisi AYBÜ Hukuk Fakültesinde Duruşma salonu açılışına katıldı
Giriş Tarihi: 5.12.2024 20:09 Son Güncelleme: 5.12.2024 21:19

Yargıtay Cumhuriyet Bassavcisi AYBÜ Hukuk Fakültesinde Duruşma salonu açılışına katıldı

AYBÜ Hukuk Fakültesi duruşma salonu açılış törenine; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin ŞENTÜRK, Yargıtay Üyesi Osman Atalay, RektörProf. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Dekan Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ, Fakülte Hocaları, akademik ve idari personelleri ve öğrencileri katıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yargıtay Cumhuriyet Bassavcisi AYBÜ Hukuk Fakültesinde Duruşma salonu açılışına katıldı

Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, yaptığı açılış konuşmasında Fakültenin ulusal ve uluslararası başarılarına işaret ederek bu çerçevede yüzde otuz yabancı dilde eğitimin önemine değindi.

ÖĞRENCİLERE HUKUK PRATİĞİ

Bugün açılışı gerçekleştirilen duruşma salonunun öğrencilerinin hukuk pratiğinin bilgisiyle de donatılmasını sağlayacağının altını çizen Rektör, tüm davetli ve katılımcılara iyi dileklerini sundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin ŞENTÜRK, yaptığı konuşmada Fakültedeki yabancı dil eğitiminin ve Üniversite ile Fakültenin öğrencilerin meslekî hayallerinin gerçekleşmesindeki çabasının öneminin altını çizdi. Açılış konuşmasında meslekî tecrübesinin ışığında adaletin tecellisi için çalışacak kişilerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin öğrencilerle paylaşımda bulunan ŞENTÜRK, Üniversite ve Fakültenin teori ve pratiğin birleşiminin sağlanmasındaki çabasına dikkat çekerek ve iyi dileklerini sunarak konuşmasını sonlandırmıştır. Açılış töreni, öğrencilerin temsilî cübbe giymesiyle son buldu.

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Yargıtay Cumhuriyet Bassavcisi AYBÜ Hukuk Fakültesinde Duruşma salonu açılışına katıldı
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