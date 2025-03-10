Yargıtay, eski sevgilisini rahatsız eden sanığın hapis cezasını onadı

Sakarya'da bir kişi, bir süre birliktelik yaşamasının ardından sevgilisinden ayrıldı. Eski sevgilisinin gittiği yerlerde karşısına çıkarak rahatsız edici sözler sarf eden, aracıyla etrafında dolaşan, oturduğu kafenin önünden defalarca geçiş yaparak rahatsız eden kişi hakkında bulunan şikayet üzerine dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan yargılanan şahıs hakkında atılı suçu işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Müşteki avukatının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa atılı suçtan 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.



KARAR ONANDI

Bu sefer dosya sanık avukatının itirazı üzerine temyiz talebi ile Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığına, eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiğine, kararda hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.