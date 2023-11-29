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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Yargıtay: Sanığın beyanıyla haksız tahrik uygulanamaz

Karısını, “Çocuk senden değil” dediği için öldürdüğünü söyleyen şüphelinin aldığı haksız tahrik indirimi Yargıtay’a takıldı. Yüksek mahkeme, “Tek taraflı soyut beyana itibar edilemeyeceği”gerekçesiyle kararı bozdu

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Yargıtay: Sanığın beyanıyla haksız tahrik uygulanamaz
Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yüzer (37), 16 Aralık 2020'de 3 çocuğunun annesi olan 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. İfadesinde ise eşinin "Çocuk senden değil, etek giy" dediğini öne sürdü. DNA testinde ise çocuğun yüzde 99.9 babası çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kocaya, 'İyi hal' uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Yüzer'e, ifadesi göz önüne alınarak 'haksız tahrik' uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Yeniden yargılanan Yüzer'e 23 yıl hapis cezası verildi.



İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın, maktulün kendisine 'Çocuk senden değil, git şu dolaptan bir etek giy' şeklindeki sözleri söylediğini, fail dışında başkaca hiçbir tanığın bulunmadığı bu tür olaylarda, sadece sanığın savunmasına itibar edilemeyeceğini ve maktule yüklenen tek taraflı soyut beyanların akla, delillere, olayın akışına uygun olması gerektiğini belirterek, haksız tahrik gerekçesi sayılamayacağını vurgulayıp kararı bozdu. Dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.

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Yargıtay: Sanığın beyanıyla haksız tahrik uygulanamaz
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