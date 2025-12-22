Yargıtay’da Narin Güran davasında karar aşamasına geçildi! Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi dosyayı incelemeye aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te ortadan kayboldu. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 8 Eylül 2024'te, köyüne 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresi kıyısında, bir çuvalın içinde bulundu. Ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar cesedi dere kıyısına gömdüğünü itiraf etti. Ancak cinayeti işlediği iddialarını reddetti.
28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde kasten öldürmekten"ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise, suç ve suçluyu gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanan dosya Yargıtay'a gönderildi.
KARAR AŞAMASINA GEÇİLDİ
Bir süre önce arşive alınan Narin Güran dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin davasında son kararı verebilmek için dosyayı incelemeye aldı. Davanın avukatları, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemi üzerinden dosyanın bugün itibarıyla Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin incelemeye alındığı bilgisine ulaştı. Narin cinayetinde artık karar aşamasına geçildiği belirtilirken, Yargıtay'ın önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.