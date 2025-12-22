Yargıtay’da Narin Güran davasında karar aşamasına geçildi! Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi dosyayı incelemeye aldı

28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde kasten öldürmekten"ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise, suç ve suçluyu gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanan dosya Yargıtay'a gönderildi.