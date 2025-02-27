Yargıtay’dan ders niteliğinde karar



YARGITAY CEZANIN ARTILMASINI İSTEDİ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık koca Recep O, Yargıtay cezanı az bularak bozdu cezanın artılımasını istedi neler söyleyeceksin diye sorması üzerine sanık koca ben 4 yıl 6 aydan beri cezaevindeyim mağdurum ailem perişan tahliyemi istiyorum dedi.

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini isterken mağdur avukatı sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını telep etti.



MAHKEME 1 AY SONRA GÖRÜLECEK

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti eşi H.O öldüresiye döverek hastanelik eden sanık koca Recep O, tutukluluk halinin devamına yeniden yargılanması için duruşmanın 25 Mart saat:15:00'de görülmesine karar verildi.

SON DURUŞMA 25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILMIŞTI

Şiddet ve darp edilerek kocası Recep O. tarafından öldüresiye dövülen Halime O. daha önceki duruşmada şikayetinden vazgeçmişti. Sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etmişti

MAĞDUR AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Darp edilen mağdur kadının iki kız çocuğunun avukatı ise, "Kızlarının gözü önünde darp edilerek hastanelik olan H.O. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmüştür. Eşi Recep O'nun cezalandırılmasını istemişti.

SANIK KOCA MAHKEMEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti eşini öldüresiye döverek hastanelik eden sanık koca Recep O'ya mahkemenin sona erdiğini söyleyerek son sözünü sordu. Sanık Recep O. mahkeme heyetine teşekkür etti.

13 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dayakçı koca Recep O'nun önce ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederken, eşinin kocasına yönelik şikayetinden vazgeçmesinden dolayı 13 yıl hapis cezası ile tutukluluğuna karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 29 Eylül 2020 Salı günü saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Recep O. isimli şahıs, tartıştığı eşi H.O'yu demir sopa ve cam kırıkları ile darp etti. 2 çocuk annesi H.O. kanlar içinde kalırken öfkeli koca Recep O. etrafa tehditler savurdu. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis çağrılırken öfkeli koca eşini öldüreceği yönünde tehditlerine devam etti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının kafasında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep O. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Eşini öldüresiye döven Recep O.'nun daha önce de defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi.