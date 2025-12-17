Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Kazancını kendine harcayan kadın kusurlu sayıldı

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, akşam yemeklerine gelmeyerek aile birliğinden doğan yükümlülükleri ihlal ettiğini ve kazancını zorla alarak ekonomik şiddet uyguladığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Kadın, eşinin aşırı sinirli olduğunu ve kazandığı parayı sadece kendisi için harcadığını iddia etti.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Erkek eş ise iddiaları reddederek karşı boşanma davası açtı. Eşinin evin giderlerine hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını savunan erkek, ailenin tüm geçimini tek başına üstlendiğini belirtti. Tarafların boşanma davası karşılıklı sürerken erkek eş, açtığı karşı davadan vazgeçti. Kadının açtığı boşanma davasını kabul eden yerel mahkeme, erkeği ağır kusurlu bularak 40 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Karara itiraz eden erkek eş, karşı davadan vazgeçmiş olmasına rağmen maddi taleplerinden feragat etmediğini belirterek dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak itirazı reddetti.

YARGITAY: KADIN KUSURLU

Dosyanın Yargıtay'a taşınmasının ardından inceleme yapan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, evlilik birliği içinde kadının kazandığı parayı sadece kendisi için harcamasını ve eşine ekonomik destek sağlamamasını kusur olarak değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, bu gerekçeyle yerel mahkemenin erkeği ağır kusurlu sayan kararını kaldırdı.