Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’dan emsal karar! Cimri eşe kara haber: Aşırı tutumluluk boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:27 Son Güncelleme: 24.06.2026 09:32

Yargıtay’dan emsal karar! Cimri eşe kara haber: Aşırı tutumluluk boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı!

Bursa’da eşine sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu eşe açılan davada Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar çıktı. Yüksek mahkemeye göre; ‘elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yargıtay’dan emsal karar! Cimri eşe kara haber: Aşırı tutumluluk boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı!
  • ABONE OL

Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.

'BANYONUN IŞIĞINI ÇOK YAKTIN' DEDİ MADDİ TAZMİNAT KARARI ÇIKTI

Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, 'banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

KARAR EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YARGITAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay’dan emsal karar! Cimri eşe kara haber: Aşırı tutumluluk boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA