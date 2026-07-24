Yargıtay’dan emsal karar: Horlayan koca kusurlu sayıldı

HORLUYOR DİYE AYRI YATIYORLARMIŞ

Davalı-karşı davacı kadın ise eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini, fiziksel şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Geceleri eşinin aşırı derecede horladığını ve uykusunda dişlerini gıcırdattığını, bu nedenle yalnızca geceleri ayrı odada uyuduğunu belirten kadın, evlilikte cinsel ilişkinin tamamen sona erdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Artan fiziksel ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayınca ortak konutu terk etmek zorunda kaldığını ifade eden kadın, eşinin psikolojik sorunları bulunduğunu ve tedavi ile psikolojik destek almayı kesin bir dille reddettiğini iddia etti. Kadın, çocuklar için ayrı ayrı aylık bin lira iştirak nafakası, kendisi için aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 100'er bin lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.