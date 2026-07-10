Yargıtay’dan emsal karar! İşçi haksız bulundu: O hareket tam 23 senelik tazminatını yaktı!

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, davacının vardiya amiriyle yaşadığı sözlü tartışma sırasında fiziki müdahalede bulunduğunun tanık anlatımlarıyla sabit olduğunu belirledi. Kararda, davacının amirinin sırtına vurduğu ve bu eylemin İş Kanunu kapsamında "sataşma" niteliğinde olduğu vurgulandı. Mahkeme, işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğunu belirterek, İş Mahkemesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etmesini hukuka aykırı buldu. İşverenin istinaf başvurusunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davanın reddine hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onayarak kararı kesinleştirdi. Emsal nitelik taşıyan kararla birlikte, iş yerinde amirine veya çalışma arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı almadan işten çıkarılabileceği bir kez daha ortaya konuldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör