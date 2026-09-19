Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’dan emsal nafaka kararı: Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:35 Son Güncelleme: 19.09.2026 11:51

Yargıtay’dan emsal nafaka kararı: Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve düzenli geliri bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Daire, kadının emekli olması ve sabit gelirinin bulunmasının yanı sıra tarafların gelirlerinin birbirine yakın veya denk olması nedeniyle nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.

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Yargıtay’dan emsal nafaka kararı: Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok!
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İstanbul'da yaşayan çift, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı gören Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına ve kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verdi. Karara yapılan istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Bunun üzerine boşanmasına karar verilen erkek, hükmü temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

NAFAKA KARARI BOZULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların boşanmasına ilişkin hüküm ile yargılama sürecindeki usuli işlemler yönünden kararı onadı. Ancak kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası yönünden kararı bozdu. Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." Böylece Yargıtay, boşanma sonrası nafaka değerlendirmesinde tarafların ekonomik durumlarının ve düzenli gelirlerinin dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #YARGITAY

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Yargıtay’dan emsal nafaka kararı: Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok!
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