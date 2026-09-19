Yargıtay’dan emsal nafaka kararı: Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok!

NAFAKA KARARI BOZULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların boşanmasına ilişkin hüküm ile yargılama sürecindeki usuli işlemler yönünden kararı onadı. Ancak kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası yönünden kararı bozdu. Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." Böylece Yargıtay, boşanma sonrası nafaka değerlendirmesinde tarafların ekonomik durumlarının ve düzenli gelirlerinin dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör