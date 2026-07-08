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Giriş Tarihi: 8.07.2026 09:48

Yargıtay’dan o kocaya şok karar! Maaşını eve harcamayan eşe kötü haber: Ağır kusurlu bulundu!

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay’dan düzenli işi olmayan adamı ağır kusurlu buldu. Aldığı maaşı evine harcamamak ve annelerinin verdiği harçlıkları çocukların cebinden almak boşanma sebebi sayılırken maddi ve manevi tazminat kararı verildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yargıtay’dan o kocaya şok karar! Maaşını eve harcamayan eşe kötü haber: Ağır kusurlu bulundu!
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Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme; tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek kadının maddi manevi tazminat taleplerini geri çevirdi. Kadın avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

ALDIĞI MAAŞI EVE HARCAMAYAN KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti. Erkeğin, sürekli eşine hakaret edip şiddet uyguladığına vurgu yapıldı. Kocasının işyerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi. 2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YARGITAY

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Yargıtay’dan o kocaya şok karar! Maaşını eve harcamayan eşe kötü haber: Ağır kusurlu bulundu!
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