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Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:30

Yargıtay’dan şok karar! Hasta eşiyle ilgilenmeyen koca kusurlu bulundu: Boşanma sebebi sayıldı!

Yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Hasta eşine bakmamak için camide yatıp kalktığı anlaşılan davacı koca Yargıtay tarafından ağır kusurlu bulundu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yargıtay’dan şok karar! Hasta eşiyle ilgilenmeyen koca kusurlu bulundu: Boşanma sebebi sayıldı!
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Aile Mahkemesi'ne başvuran yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden kovduğunu, emekli maaş kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürdü. Evden kovulduktan sonra uzun bir süre sokaklarda kaldığını, soğuktan korunmak için camiye sığındığını, geceleri camide kaldığını belirterek boşanma davası açtı. Tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

"EŞİM EVDEN KOVDU" DEYİP DAVA AÇTI

Mahkemede ifade veren davalı kadın ise iddiaların asılsız olduğunu, davacının birlik görevlerini yerine getirmediğini, sağlık sorunları nedeni ile kocasına bakamayacağını, evden ayrılarak kızının yanına gitmesini istediğini dile getirdi. Şeker hastalığından dolayı gözleri görmemeye başlayınca eşinin destek olmadığını, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşinin baktığını, kızı ve damadının destek olduğunu, davacının müvekkilinin hastalığını bir kusur olarak gördüğünü iddia etti.

DAVACI EŞİN HASTA KARISIYLA İLGİLENMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kendisini aşağılayıp küçümsediğini, davacının dönem dönem camide işlettiği çay ocağında kalmasının hastalığından kaçmak istemesinden kaynaklandığını kaydetti. Davacının maddî ve manevî tazminatların reddine karar verilmesini talep etti. Aile Mahkemesi; ayrı yaşamanın boşanma davasında davalıya kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti. Davalı tanıklarının beyanları incelendiğinde davacının davalıya bakmadığı, sağlık sorunları ile ilgilenmediğinin belirtildiği, bu durumunda kusurlu olan tarafın davacı olduğu, davalının kusurlarını da ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmetti.

YARGITAY HASTA EŞE BAKMAMAYI BOŞANMA SEBEBİ SAYDI

Davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verildi. İtirazı Bölge Adliye Mahkemesi'nden dönen koca kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamayı boşanma sebebi sayıp Aile Mahkemesi hükmünü onayladı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YARGITAY

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Yargıtay’dan şok karar! Hasta eşiyle ilgilenmeyen koca kusurlu bulundu: Boşanma sebebi sayıldı!
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