Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Genelkurmay çatı davasında karar çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında, Yargıtay'ın mahkumiyet ve beraat hükümlerinin bir kısmını bozmasının ardından 4'ü firari olmak üzere 139 sanığın yeniden yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dosyaya giren evrakı okuyan mahkeme başkanı, daha önce son sözleri alınamayan sanıkların dinleneceğini belirtti. Son sözleri sorulan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

368 YIL HAPİS

Beyanların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Pekgüler, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise toplam 368 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Cengiz Aydın'a da Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 368 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Okan Kurt da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederek hükümle birlikte tutukladı. Mahkeme kararında, tutuklu sanık ve eski Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan'a 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

17 TUTUKLU SANIĞA "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN 2'ŞER KEZ MÜEBBET

Mahkeme ayrıca, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk, Albay Cemil Turhan, Tuğgeneral Hakan Evrim, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Tümgeneral Mehmet Dişli ile eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de bulunduğu 17 tutuklu sanığa 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 16'şar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar hakkında da işledikleri suçlara göre 12 yıl 6 aydan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen sürelerde hapis cezalarına hükmedildi.

4 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Firari durumdaki ve haklarındaki yakalama kararları devam eden Ahmet Albayrak, Cihangir Şenlik, Özcan Kurt ve Murat Mala yönünden ise dosyanın ayrılmasına (tefrik) karar verildi.