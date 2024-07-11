Yarım asırlık geleneğe Vali Aydoğdu’dan destek

Şenlikler öncesinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen İstanbul Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Hüseyin Çakmaktaş, Başkan yardımcısı ve turnuva başkanı Zeynep Hançar, başkan yardımcısı Aziz Kondur, başkan yardımcısı Zühtü Özberk ve gazeteci Hasan Çakmak gerçekleştirilecek olan şenlik ile ilgili ziyaret kapsamında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya bilgilendirmelerde bulunarak davetiye takdiminde bulundular.

Yapılan ziyarette il protokolünü 46'ncısı düzenlenecek olan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'nın finali ve 25'nci Kemah Sultanmelik Kültür ve Spor şenliklerine davet etmek olduğunu belirten İstanbul Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu başkanı Hüseyin Çakmaktaş ve yönetim kurulu üyeleri, turnuvanın ve şenliklerin geçmişten günümüze kadar geldiği noktaya işaret ederek yarım asra yakın sürede dostluk turnuvasının 46'ncısınıi düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, turnuvayı başlatan ve bugünlere taşıyanları saygıyla andıklarını ifade ettiler. Ayrıca turnuvaya maddi, manevi destek verenlere de teşekkür ederek, 01.08.2024 tarihinde ki açılışa ayrıca tüm Erzincan ve Kemahlıları davet ettiler.

46'ncısı düzenlenen Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'nın finali ve 25. Kemah Sultanmelik Kültür ve Spor şenlikleri ile ilgili bilgilendirmenin ardından Başkan Çakmaktaş Vali Aydoğdu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek; 46 yıllık yaklaşık yarım asırlık bir geleneği sürdürdüğünüz için teşekkür ederim. Erzincan zaten kardeşliğin birlik ve beraberliğin şehri. Bizlerde böyle kültürel faaliyetlerin devamı için ne destek vermemiz gerekiyorsa hazırız. İnşallah diğer ilçe ve köylerimizde böyle güzel gelenekleri sürdürürler" dedi.