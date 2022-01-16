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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Yarım asırlık tecrübeyi yeni nesillere aktarıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yarım asırlık tecrübeyi yeni nesillere aktarıyor

Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin, vatandaşa çıkardığı su faturalarıyla Bileciklileri adeta çileden çıkardı. Faturaları gören vatandaşlar tükettikleri su bedeline fahiş miktarlarda katı atık bedeli yansıtıldığını görünce şoke oldu. Belediye, atık su ve katı atık bedeli kalemlerini öylesine şişirdi ki faturalar tam 3 katına çıkarıldı.

Bilecik'te vatandaşın kapısına bırakılan su faturaları bu kadarına da pes dedirtti. Bileciklileri adeta çileden çıkaran faturalardaki şişirilmiş rakamlar, adeta bir vurgun niteliği taşıyor. Arıtma tesisleri çalışmayan kentte vatandaşa, şişirilmiş atık su bedelinin yanı sıra çok fahiş miktarlarda da katı atık bedellerin yansıtılıyor. Bilecikliler, gelen su faturalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Başkan Şahin'i sert sözlerle eleştirdi. 120 TL'lik su tüketen bir vatandaşın faturasına 56 TL atıksu, 121 TL ise katı atık bedeli yansıtılarak fatura 360 TL'ye çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir başka faturada ise sadece 62,5 TL'lik su tüketen bir vatandaşın faturasına tam 67,5 TL'lik katı atık bedeli yansıtıldı. Faturaları gören vatandaşlar Belediyeye ateş püskürdü.

ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİ KEYFE KEDER KAPATTI
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında SABAH'ın, "Bilecik'te çevre skandalı" başlığıyla duyurduğu haberde, CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in "beğenmiyorum" diyerek atık su arıtma tesisini kapattığı ve kirli suyu doğaya saldığı ortaya çıkmıştı. Kentteki iki arıtma tesisini de keyfe keder bir şekilde çalıştırmayan Şahin, Bileciklilere kullandıkları su bedelinden fazla, ekstra bedeller yansıttı. Hem su bedellerine hem de katı atık bedellerine yapılan fahiş fiyat uygulaması vatandaşlar tarafından "vurgun" olarak değerlendirilirken, CHP'li Şahin konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

MECLİS KARARININ ALINDIĞI TARİHTEN ÖNCESİNE DE UYGULANDI
Diğer yandan Bileciklilere kesilen ağır su faturaları bir başka skandalı daha gözler önüne serdi. Bilecik Belediye Meclisinde gündeme alınan katı atık bedellerine zam yapılması maddesi, 2021 yılının son meclisinde 09.12.2021 tarihinde CHP'li Meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edilmişti. Oysa Bileciklilere, 15.11.2021-07.01.2022 dönemini kapsayan faturalardan itibaren zamların yansıtıldığı ortaya çıktı.

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Yarım asırlık tecrübeyi yeni nesillere aktarıyor
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