Yarım asırlık tecrübeyi yeni nesillere aktarıyor

Bilecik'te vatandaşın kapısına bırakılan su faturaları bu kadarına da pes dedirtti. Bileciklileri adeta çileden çıkaran faturalardaki şişirilmiş rakamlar, adeta bir vurgun niteliği taşıyor. Arıtma tesisleri çalışmayan kentte vatandaşa, şişirilmiş atık su bedelinin yanı sıra çok fahiş miktarlarda da katı atık bedellerin yansıtılıyor. Bilecikliler, gelen su faturalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Başkan Şahin'i sert sözlerle eleştirdi. 120 TL'lik su tüketen bir vatandaşın faturasına 56 TL atıksu, 121 TL ise katı atık bedeli yansıtılarak fatura 360 TL'ye çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir başka faturada ise sadece 62,5 TL'lik su tüketen bir vatandaşın faturasına tam 67,5 TL'lik katı atık bedeli yansıtıldı. Faturaları gören vatandaşlar Belediyeye ateş püskürdü.Geçtiğimiz yılın Haziran ayında SABAH'ın, "Bilecik'te çevre skandalı" başlığıyla duyurduğu haberde, CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in "beğenmiyorum" diyerek atık su arıtma tesisini kapattığı ve kirli suyu doğaya saldığı ortaya çıkmıştı. Kentteki iki arıtma tesisini de keyfe keder bir şekilde çalıştırmayan Şahin, Bileciklilere kullandıkları su bedelinden fazla, ekstra bedeller yansıttı. Hem su bedellerine hem de katı atık bedellerine yapılan fahiş fiyat uygulaması vatandaşlar tarafından "vurgun" olarak değerlendirilirken, CHP'li Şahin konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.Diğer yandan Bileciklilere kesilen ağır su faturaları bir başka skandalı daha gözler önüne serdi. Bilecik Belediye Meclisinde gündeme alınan katı atık bedellerine zam yapılması maddesi, 2021 yılının son meclisinde 09.12.2021 tarihinde CHP'li Meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edilmişti. Oysa Bileciklilere, 15.11.2021-07.01.2022 dönemini kapsayan faturalardan itibaren zamların yansıtıldığı ortaya çıktı.