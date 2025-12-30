Yarın Elazığ’da okullar tatil mi? Vali’den açıklama geldi! 31 Aralık Çarşamba Elazığ’da okul var mı yok mu?

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden olurken, eğitim öğretime de ara verildi. 30 Aralık 2025 tarihinde alınan tatil kararının ardından, yarın okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, yarın Elazığ'da okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba günü Elazığ Valiliği'nden tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar...
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.
Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.