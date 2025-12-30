Haberler Yaşam Haberleri Yarın Elazığ'da okullar tatil mi? Vali'den açıklama geldi! 31 Aralık Çarşamba Elazığ'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:46

Yarın Elazığ'da okullar tatil mi? Vali'den açıklama geldi! 31 Aralık Çarşamba Elazığ'da okul var mı yok mu?

Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı, Elazığ’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde okullar tatil edilirken, gözler şimdi 31 Aralık Çarşamba gününe çevrildi. Peki, yarın Elazığ'da okullar tatil mi?

Yarın Elazığ’da okullar tatil mi? Vali’den açıklama geldi! 31 Aralık Çarşamba Elazığ’da okul var mı yok mu?
  • ABONE OL

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden olurken, eğitim öğretime de ara verildi. 30 Aralık 2025 tarihinde alınan tatil kararının ardından, yarın okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, yarın Elazığ'da okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba günü Elazığ Valiliği'nden tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

31 ARALIK 2025 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın Elazığ'da okullar tatil mi? Vali'den açıklama geldi! 31 Aralık Çarşamba Elazığ'da okul var mı yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz