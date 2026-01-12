Haberler Yaşam Haberleri Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Salı Hakkari’de okul var mı, yok mu?
Hakkari’de etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. 13 Ocak Salı günü için gözler Hakkari Valiliği’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrilirken, eğitim-öğretime ilişkin alınacak karar merakla bekleniyor. Peki yarın Hakkari’de okul var mı?

Soğuk hava ve kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediği Hakkari'de "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak Salı günü eğitimin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Hakkari Valiliği'nin yapacağı duyuru yakından takip ediliyor. Hakkari'de yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI GÜNÜ HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Hakkari'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Hakkari Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

41 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 41 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

