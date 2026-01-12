Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Hakkari’de okul var mı, yok mu?

Soğuk hava ve kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediği Hakkari'de "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak Salı günü eğitimin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Hakkari Valiliği'nin yapacağı duyuru yakından takip ediliyor. Hakkari'de yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI GÜNÜ HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Hakkari'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Hakkari Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.