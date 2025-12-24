Yarın kandil mi, 25 Aralık Perşembe ne kandili? Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

İslam dünyasında "rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı" kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla başlamıştı. Üç ayların içerisinde yer alan beş mübarek geceden ilki olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece kutlanıyor. Bu kapsamda 25 Aralık 2025 kandil mi? merak konusu.
Diyanet'in takvimine göre; 25 Aralık Perşembe akşamı Regaip Kandili'dir. Kelime anlamı olarak "arzulanan, bol sevap ve mükâfat" manalarına gelen Regaip, Allah'ın kullarına bolca lütuf ve ihsanda bulunduğu bir gece olarak kabul edilir. Bu özel gece, aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'in de habercisidir.
Bu mübarek geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar için din alimleri şu ibadetleri tavsiye ediyor:
Oruç Tutmak: Kandil gününü (Perşembe) oruçlu geçirmek ve Cuma günü ile birleştirmek çok faziletli olarak görülüyor.
Kuran-ı Kerim Okumak: Gecenin maneviyatına uygun olarak Kuran okumak ve dinlemek.
Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlar için samimi bir kalple Allah'tan af dilemek.
Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat-ü selamlar göndermek.
Kandil Namazı: Tesbih namazı, nafile namaz veya kaza namazları kılarak geceyi zenginleştirmek.
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Önümüzdeki hafta)
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı
Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi