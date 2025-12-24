Haberler Yaşam Haberleri Yarın kandil mi, 25 Aralık Perşembe ne kandili? Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:12

İslam âlemi için manevi bir arınma ve bereket mevsimi olan "Üç Aylar"ın ilk müjdecisi geldi! Diyanet İşleri Başkanlığının 2025-2026 dini günler takvimine göre yarın kandil mi, ne kandili soruları yanıtlanıyor. Milyonlarca Müslüman, duaların kabul olacağı bu mübarek geceyi ibadetlerle karşılamaya hazırlanıyor. Peki, 25 Aralık Perşembe Regaip Kandili mi? İşte detaylar.

İslam dünyasında "rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı" kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla başlamıştı. Üç ayların içerisinde yer alan beş mübarek geceden ilki olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece kutlanıyor. Bu kapsamda 25 Aralık 2025 kandil mi? merak konusu.

YARIN NE KANDİLİ? (25 ARALIK 2025)

Diyanet'in takvimine göre; 25 Aralık Perşembe akşamı Regaip Kandili'dir. Kelime anlamı olarak "arzulanan, bol sevap ve mükâfat" manalarına gelen Regaip, Allah'ın kullarına bolca lütuf ve ihsanda bulunduğu bir gece olarak kabul edilir. Bu özel gece, aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'in de habercisidir.

REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Bu mübarek geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar için din alimleri şu ibadetleri tavsiye ediyor:

Oruç Tutmak: Kandil gününü (Perşembe) oruçlu geçirmek ve Cuma günü ile birleştirmek çok faziletli olarak görülüyor.

Kuran-ı Kerim Okumak: Gecenin maneviyatına uygun olarak Kuran okumak ve dinlemek.

Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlar için samimi bir kalple Allah'tan af dilemek.

Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat-ü selamlar göndermek.

Kandil Namazı: Tesbih namazı, nafile namaz veya kaza namazları kılarak geceyi zenginleştirmek.

2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Önümüzdeki hafta)

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

