Yarın kandil mi, 25 Aralık Perşembe ne kandili? Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Bu mübarek geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar için din alimleri şu ibadetleri tavsiye ediyor:

Oruç Tutmak: Kandil gününü (Perşembe) oruçlu geçirmek ve Cuma günü ile birleştirmek çok faziletli olarak görülüyor.

Kuran-ı Kerim Okumak: Gecenin maneviyatına uygun olarak Kuran okumak ve dinlemek.

Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlar için samimi bir kalple Allah'tan af dilemek.

Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat-ü selamlar göndermek.

Kandil Namazı: Tesbih namazı, nafile namaz veya kaza namazları kılarak geceyi zenginleştirmek.