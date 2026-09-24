Yarın Mevlid-i Nebi Sempozyumu başlıyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Diyanet işleri Başkanlığı, "Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed" temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde düzenliyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un hitabıyla başlayacak üç günlük etkinlikte 15 oturum gerçekleştirilecek ve 45 tebliğ sunulacak. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, merhamet anlayışı gibi birçok kapsamlı başlık ele alınacak.