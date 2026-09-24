Haberler Yaşam Haberleri Yarın Mevlid-i Nebi Sempozyumu başlıyor
Giriş Tarihi: 24.09.2026

Yarın Mevlid-i Nebi Sempozyumu başlıyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ANKARA
  • ABONE OL
Diyanet işleri Başkanlığı, "Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed" temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde düzenliyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un hitabıyla başlayacak üç günlük etkinlikte 15 oturum gerçekleştirilecek ve 45 tebliğ sunulacak. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, merhamet anlayışı gibi birçok kapsamlı başlık ele alınacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın Mevlid-i Nebi Sempozyumu başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA