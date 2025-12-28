Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller belli oldu! İşte Valilik duyuruları!

Yeni yıla kısa bir süre kala Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Birçok kentte etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yerleşim alanları beyaza bürünürken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar eğitim gündemini de öne çıkardı. Bu gelişmeler doğrultusunda öğrenciler ve veliler, okulların son durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili için Valilik açıklaması yapıldı? İşte detaylar..
Yurdun birçok noktasında etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretim faaliyetlerini de yakından ilgilendiriyor. Meteorolojik verilere göre; İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun bazı illeri (Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki alanlar), Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimleri (Batman ve Mardin hariç) ile birlikte Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kastamonu'da gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Kastamonu Küre Kaymakamlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
Zonguldak'ta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Zonguldak Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Zonguldak'ta okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullar pazartesi günü tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada,
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
DÜZCE
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.