Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilikten ilk duyuru geldi

YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yurdun birçok noktasında etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretim faaliyetlerini de yakından ilgilendiriyor. Meteorolojik verilere göre; İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun bazı illeri (Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki alanlar), Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimleri (Batman ve Mardin hariç) ile birlikte Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.