Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilikten ilk duyuru geldi

Yeni yıla kısa bir süre kala Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Birçok kentte etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yerleşim alanları beyaza bürünürken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar eğitim gündemini de öne çıkardı. Bu gelişmeler doğrultusunda öğrenciler ve veliler, okulların son durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili için Valilik açıklaması yapıldı? İşte detaylar..
Yurdun birçok noktasında etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretim faaliyetlerini de yakından ilgilendiriyor. Meteorolojik verilere göre; İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun bazı illeri (Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki alanlar), Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimleri (Batman ve Mardin hariç) ile birlikte Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
KASTAMONU
Kastamonu'da gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Kastamonu Küre Kaymakamlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
Zonguldak'ta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Zonguldak Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Zonguldak'ta okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
KARABÜK
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullar pazartesi günü tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada,
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.