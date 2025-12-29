Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı kar tatili haberleri takip ediliyor! 1 ilden açıklama geldi

Zemheri ile başlayan soğuklara Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası eklendi. Ulaşımda yaşanan aksamalar ve dondurucu buzlanma riski Valilikleri harekete geçirdi. Pazartesi için Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Hakkari ve Mardin gibi çok sayıda ilde okullar tatil edilmişti. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgelerden 30 Aralık Salı günü için de tatil haberleri gelmeye başladı. Peki; hangi illerde okullar tatil edildi?
Elazığ, Van, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Muş, Mardin, Bitlis, Bingöl, Bolu, Düzce ve daha pek çok şehir merkezinde veya ilçelerinde kar tatili haberi verilmişti. 29 Aralık kararlarının uygulanması ardından Valilikler bu kez 30 Aralık için hava durumundan doğacak kar tatili ihtimalini değerlendiriyor.
İlk açıklama geldi!
Şırnak Valiliği, meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak yarın için karar aldı. Valiliğin resmi duyurusuna göre:
Şırnak Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;
İdil ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitimde 29 Aralık Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildi.
Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Peki, bölgelerde beklenen hava durumu nedir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük değerlendirmesine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması bekleniyor.