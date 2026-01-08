Yarın okullar tatil mi? 63 il için sarı kodlu uyarı! 9 Ocak Cuma yarın okul var mı yok mu? Gözler Valiliklerde!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İllerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Peki, 9 Ocak Cuma yarın okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
İşte uyarı yapılan o iller:
Afyonkarahisar,
Ankara,
Artvin,
Balıkesir,
Bingöl,
Bolu,
Bursa,
Denizli,
Edirne,
Erzurum,
Ağrı,
Antalya,
Aydın,
Bilecik,
Bitlis,
Burdur,
Çanakkale,
Diyarbakır,
Erzincan,
Giresun,
Gümüşhane,
Muğla,
Nevşehir,
Ordu,
Sakarya,
Siirt,
Isparta,
İzmir,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kocaeli,
Kütahya,
Sivas,
Hakkari,
İstanbul
Kars,
Kayseri,
Kırşehir,
Aksaray,
Karaman,
Batman,
Bartın,
Iğdır,
Düzce,
Tunceli,
Van,
Konya,
Manisa,
Muş,
Niğde,
Rize,
Zonguldak,
Bayburt,
Kırıkkale,
Şırnak,
Ardahan,
Yalova.
9 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili illerin valiliklerinden bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.