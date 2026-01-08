Haberler Yaşam Haberleri Yarın okullar tatil mi? 63 il için sarı kodlu uyarı! 9 Ocak Cuma yarın okul var mı yok mu? Gözler Valiliklerde!
Yarın okullar tatil mi? 63 il için sarı kodlu uyarı! 9 Ocak Cuma yarın okul var mı yok mu? Gözler Valiliklerde!

Meteorolojiden gelen sarı kodlu uyarılar sonrası birçok ilde öğrenciler ve veliler 9 Ocak Cuma günü için okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken, illerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma yarın okul var mı yok mu? İşte merak edilen detaylar…

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İllerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Peki, 9 Ocak Cuma yarın okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar...

63 İL İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

İşte uyarı yapılan o iller:

Afyonkarahisar,
Ankara,
Artvin,
Balıkesir,
Bingöl,
Bolu,

Bursa,
Denizli,
Edirne,
Erzurum,
Ağrı,

Antalya,
Aydın,
Bilecik,
Bitlis,
Burdur,

Çanakkale,
Diyarbakır,
Erzincan,
Giresun,
Gümüşhane,

Muğla,
Nevşehir,
Ordu,
Sakarya,
Siirt,

Isparta,
İzmir,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kocaeli,
Kütahya,

Sivas,
Hakkari,
İstanbul
Kars,
Kayseri,
Kırşehir,

Aksaray,
Karaman,
Batman,
Bartın,
Iğdır,
Düzce,
Tunceli,
Van,

Konya,
Manisa,
Muş,
Niğde,
Rize,

Zonguldak,
Bayburt,
Kırıkkale,
Şırnak,
Ardahan,
Yalova.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili illerin valiliklerinden bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.

HAFTA SONU KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.

