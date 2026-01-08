Yarın okullar tatil mi? 63 il için sarı kodlu uyarı! 9 Ocak Cuma yarın okul var mı yok mu? Gözler Valiliklerde!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İllerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Peki, 9 Ocak Cuma yarın okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar...