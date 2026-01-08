YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden eğitime ara açıklaması! İşte 9 Ocak Cuma kar tatili olan iller

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İllerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Peki, 9 Ocak Cuma yarın okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
İşte uyarı yapılan o iller:
Afyonkarahisar,
Ankara,
Artvin,
Balıkesir,
Bingöl,
Bolu,
Bursa,
Denizli,
Edirne,
Erzurum,
Ağrı,
Antalya,
Aydın,
Bilecik,
Bitlis,
Burdur,
Çanakkale,
Diyarbakır,
Erzincan,
Giresun,
Gümüşhane,
Muğla,
Nevşehir,
Ordu,
Sakarya,
Siirt,
Isparta,
İzmir,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kocaeli,
Kütahya,
Sivas,
Hakkari,
İstanbul
Kars,
Kayseri,
Kırşehir,
Aksaray,
Karaman,
Batman,
Bartın,
Iğdır,
Düzce,
Tunceli,
Van,
Konya,
Manisa,
Muş,
Niğde,
Rize,
Zonguldak,
Bayburt,
Kırıkkale,
Şırnak,
Ardahan,
Yalova.
9 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edileceğine dair ilk açıklama Tunceli'den geldi:
Tunceli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile, İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla;
09 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite öğrencileri hariç) 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
"09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."
09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.