Yarın Şırnak’ta okullar tatil mi? Şırnak Valiliği’nden 2 Ocak 2026 kar tatili açıklaması!

2 Ocak 2026 Cuma günü Şırnak'ta etkili olan hava koşulları sonrası gözler Valilikten yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Şırnak Valiliği, eğitim-öğretim sürecine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamanın ardından yarın Şırnak'ta okul var mı? sorusu yanıt buldu.

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ: 2 OCAK'TA OKULLAR TATİL

Şırnak genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasına göre; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetleri durduruldu.

Öte yandan eğitime ara verilen günlerde, malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile ya da çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak Valiliği, alınan kararın vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

