Yarın Tekirdağ ve Edirne’de okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tekirdağ ve Edirne’de okul var mı yok mu?

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bazı yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sıcaklıkların 2 derece seviyelerine kadar gerilemesiyle kara dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı. Ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yetkililer kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtirken, sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olmaları istendi. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde ise yağışın aralıklı sağanak şeklinde sürdüğü öğrenildi.