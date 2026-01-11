Soğuk hava dalgasının etkisiyle Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte gözler Valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, yarın Tekirdağ ve Edirne'de okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tekirdağ ve Edirne'de okul var mı yok mu?
Tekirdağ ve Edirne'de etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Ocak Pazartesi günü için herhangi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden açıklama gelmesi halinde habere eklenecektir.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Edirne'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kent merkezinde kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Kar yağışını fırsat bilen bölge sakinleri ve turistler, tarihi cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Trafikte seyreden sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı görülürken, trafik ekipleri kritik noktalarda önlemlerini artırdı.
Tekirdağ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bazı yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.
Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sıcaklıkların 2 derece seviyelerine kadar gerilemesiyle kara dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı. Ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Yetkililer kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtirken, sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olmaları istendi. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde ise yağışın aralıklı sağanak şeklinde sürdüğü öğrenildi.