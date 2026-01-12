Haberler Yaşam Haberleri Yarın Tekirdağ ve Edirne’de okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tekirdağ ve Edirne’de okullar açık mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:31

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ ve Edirne’de etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına inerken, öğrenciler ve veliler “12 Ocak Pazartesi Tekirdağ ve Edirne’de okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler Valiliklerden gelecek olası kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, yarın Tekirdağ ve Edirne’de okullar var mı yok mu?

Soğuk hava dalgasının etkisiyle Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte gözler Valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, yarın Tekirdağ ve Edirne'de okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tekirdağ ve Edirne'de okul var mı yok mu?

YARIN TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ ve Edirne'de etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Ocak Pazartesi günü için herhangi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden açıklama gelmesi halinde habere eklenecektir.

EDİRNE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Edirne'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kent merkezinde kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Kar yağışını fırsat bilen bölge sakinleri ve turistler, tarihi cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Trafikte seyreden sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı görülürken, trafik ekipleri kritik noktalarda önlemlerini artırdı.

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bazı yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sıcaklıkların 2 derece seviyelerine kadar gerilemesiyle kara dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı. Ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yetkililer kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtirken, sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olmaları istendi. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde ise yağışın aralıklı sağanak şeklinde sürdüğü öğrenildi.

