Yarış sevdası 3 can aldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Muhammed Demir idaresindeki otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle aşırı hız yaparak tramvay yoluna girdiğini tespit etti. Kazanın ardından sürücünün otomobilini bırakarak başka bir araçla kaçtığı belirlendi. Polisin teknik takip sonucu yeri tespit edilen trafik canavarı yakalandı.Kazada Demir'in kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sürücü Muhammed Demir ise polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Muhammed Demir, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8'inci sınıfı öğrencisi Ayşegül Seliti'nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları Seliti'nin sınıfındaki sırasına fotoğrafı ile çiçekler bıraktı.Feci kazada hayatını kaybeden Ayşegül Seliti'nin cenazesi Asri Mezarlık'ta, Samiye Saygı'nın cenazesi ise Seyitgazi ilçesinde sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi. Eray Akyol'un cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi.