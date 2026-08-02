Yasa dışı bahis çetesi operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Çete işte böyle çalışmış...

DİJİTAL İNCELEMEDE ÇARPICI BULGULAR

Dijital materyaller ve iletişim kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin yalnızca para trafiğini değil; bahis sitelerinin teknik altyapısını yönettikleri, oyun sağlayıcı erişimlerini sağladıkları ve "freespin, bonus, deneme bakiyesi" gibi işlemlerde de aktif rol aldıkları ortaya çıktı. MASAK raporlarında, bazı şüphelilerin hesaplarında kısa süre içerisinde yüzlerce farklı kişiden para girişi ve yüzlerce kişiye para çıkışı olduğu, tüm işlemlerin internet bankacılığı üzerinden ve şüphelilere ait IP adresleriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.