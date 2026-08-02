Yasa dışı bahis çetesi operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Çete işte böyle çalışmış...

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren illegal bahis organizasyonlarının Türkiye ayağının, örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde yönetildiği belirtildi. İlk ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerinde "kasa – ödeme – para aktarımı" süreçlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı tespit edildi.
MASAK VE BANKA KAYITLARI ELE VERDİ
MASAK analizleri, banka kayıtları ve IP eşleşmeleri sonucunda; yasa dışı bahis faaliyetlerinin tekil kişiler tarafından değil, örgüt lideri ve örgüt üyelerinden oluşan profesyonel bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Yapılan teknik takipte örgütün; bahis hesaplarını yönettiği, ödemeleri organize ettiği, kullanıcıların kazanç taleplerini karşıladığı, "kasiyer" niteliğindeki banka hesaplarını kullandığı, ATM'ler üzerinden toplu nakit çekimleri yaptığı, yönetici kadro arasında yoğun telefon trafiği bulunduğu tespit edildi.
DİJİTAL İNCELEMEDE ÇARPICI BULGULAR
Dijital materyaller ve iletişim kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin yalnızca para trafiğini değil; bahis sitelerinin teknik altyapısını yönettikleri, oyun sağlayıcı erişimlerini sağladıkları ve "freespin, bonus, deneme bakiyesi" gibi işlemlerde de aktif rol aldıkları ortaya çıktı. MASAK raporlarında, bazı şüphelilerin hesaplarında kısa süre içerisinde yüzlerce farklı kişiden para girişi ve yüzlerce kişiye para çıkışı olduğu, tüm işlemlerin internet bankacılığı üzerinden ve şüphelilere ait IP adresleriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.