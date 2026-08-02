Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis çetesi operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Çete işte böyle çalışmış...
Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:27

Yasa dışı bahis çetesi operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Çete işte böyle çalışmış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’de yasa dışı bahis trafiğini yönettiği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütlü ve hiyerarşik bir şekilde hareket ettikleri ve yasa dışı bahis sitelerinde banka hesapları üzerinden yüksek meblağlı para transferleri yaptıkları ortaya çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Çete işte böyle çalışmış...
  • ABONE OL

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren illegal bahis organizasyonlarının Türkiye ayağının, örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde yönetildiği belirtildi. İlk ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerinde "kasa – ödeme – para aktarımı" süreçlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı tespit edildi.

MASAK VE BANKA KAYITLARI ELE VERDİ

MASAK analizleri, banka kayıtları ve IP eşleşmeleri sonucunda; yasa dışı bahis faaliyetlerinin tekil kişiler tarafından değil, örgüt lideri ve örgüt üyelerinden oluşan profesyonel bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Yapılan teknik takipte örgütün; bahis hesaplarını yönettiği, ödemeleri organize ettiği, kullanıcıların kazanç taleplerini karşıladığı, "kasiyer" niteliğindeki banka hesaplarını kullandığı, ATM'ler üzerinden toplu nakit çekimleri yaptığı, yönetici kadro arasında yoğun telefon trafiği bulunduğu tespit edildi.

DİJİTAL İNCELEMEDE ÇARPICI BULGULAR

Dijital materyaller ve iletişim kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin yalnızca para trafiğini değil; bahis sitelerinin teknik altyapısını yönettikleri, oyun sağlayıcı erişimlerini sağladıkları ve "freespin, bonus, deneme bakiyesi" gibi işlemlerde de aktif rol aldıkları ortaya çıktı. MASAK raporlarında, bazı şüphelilerin hesaplarında kısa süre içerisinde yüzlerce farklı kişiden para girişi ve yüzlerce kişiye para çıkışı olduğu, tüm işlemlerin internet bankacılığı üzerinden ve şüphelilere ait IP adresleriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Emre Özer, Erhan Düger, Nedret Atilla, Onur Şahin, Sabahattin Atilla, Meblüde Kaya, Muhammed Altınışık, Muhammed Salih Hüseyin tutuklandı.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Çete işte böyle çalışmış...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA