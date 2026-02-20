“Yasa Dışı Bahis" operasyonunda gözaltına alınmışlardı… Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen ve Diyarbekirspor'a el konulan "Yasa Dışı Bahis" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen ve aranan Diyarbekirspor Eski Başkanı Fevzi İlhanlı'nın, Tuzlaspor Başkanı olduğu dönemin mercek altına alınmasıyla başladı.

Tuzlaspor döneminde "Hayalet Bilet" satışı üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle bazı incelemeler yapıldı. İncelemeler Fevzi İlhanlı'nın Diyarbekirspor Başkanlığı yaptığı döneme de genişletildi. Fevzi İlhanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İddialara göre; Tuzlaspor'un eski başkanı ve yöneticilerinin ayrıca yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları tespit edildi. İddialara göre yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirleri kulüp muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları kullanılarak spor kulübü hesaplarına aktarıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 2'si cezaevinde tutuklu olan 10 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Diyarbekirspor Eski Başkanı Fevzi İlhanlı, yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Soruşturma kapsamında Diyarbekirspor'a ait altı araca, üç şirkete, üç motosiklete, yedi daireye, altı arsaya ve bir iş yerine el konuldu. Operasyonda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.