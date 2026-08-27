Yasa dışı bahis operasyonunda servet çıktı! 25,5 kilo altına el konuldu

Yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan ödeme sistemlerini mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün Dinamikpay isimli ödeme kuruluşuna yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.

İKİ ŞİRKETE AİT ÇIKTI

Yapılan tespitlerde altınların iki ayrı şirkete ait olduğu belirlendi. Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ait 12,5 kilogram altının 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL anlık değere sahip olduğu tespit edildi. Böylece el konulan altınların toplam değeri 179 milyon 520 bin TL'ye ulaştı.

RAFİNERİDE İNCELEMEYE ALINACAK

Ele geçirilen altınlar hakkında hazırlanan ön ekspertiz raporu da 25,5 kilogramlık altının toplam değerini 179 milyon 520 bin TL olarak belirledi. Altınlar İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından incelemeye alınacak. İncelemenin ardından 179,5 milyon TL değerindeki altınların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emaneti'ne kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.