Yasa dışı bahis soruşturmasında 3 isim adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında 18 Ocak günü operasyon düzenlendi. MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

Cihan Şanlı

3 MİLYARA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda, Şüpheliler, Cihan Şanlı (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz Başsav gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konulmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cihan Şanlı, Burak Soylu ve Yavuz Başsav İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.