Yasa dışı bahis ve kumara 23 ilde darbe: 109 şüpheli gözaltına alındı, 52 milyon lira taşınmaza el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Muğla ve Sivas'ta, "Futbol ve diğer spor müsabakalara yönelik bahis, kumar ve nitelik dolandırıcılık" suçlarını işleyenlere yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

SANAL BASİH VE KUMAR OYNATTILAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Malatya, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin, farklı yasa dışı bahis sitesinde bahis ve sanal kumar oynattıkları, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olarak para transferinde kullanılmak için başkalarına ait banka ve ödeme kuruluşu hesaplarını para karşılığında temin ettikleri ve suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla akladıkları tespit edilen 62 şüpheli yakalandı.

MARKETPLACE VURGUNU

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformundaki Marketplace üzerinden "Ürün Satışı" temasını kullanarak vatandaşları mağdur edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformundaki Marketplace üzerinden "Ürün Satışı" temasını kullanarak vatandaşları mağdur edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformu üzerinden "Ürün Satışı" temasını kullanarak vatandaşları mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9️ şüpheli yakalandı.

52 MİLYON LİRA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: 16 banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabı, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirası ile 10 adet otomobil, 2adet villa/daire, 5️ adet arsa olmak üzere toplam 52 milyon Türk liralık taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.