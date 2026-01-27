Yasa dışı bahisçilere şafak baskını: 380 milyonluk işlem hacmi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği şafak baskınında yasa dışı bahis operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 380 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporunda, yasa dışı bahis kapsamında haklarında istihbarat bulunan ve para transfer profilleri birbirine benzeyen kişilere ait banka hesaplarında çok yüksek tutarlarda para transferlerinin gerçekleştiği kaydedildi.

380 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

İncelemeye alınan hesaplarda, yaklaşık 380 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 kişi ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürdüğü öğrenildi.